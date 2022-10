Pioli: «De Ketelaere? Ricordo le critiche a Leao e Tonali»

Parla Pioli alla vigilia di Milan-Juventus in programma domani alle 18.

Le polemiche su De Ketelaere

Gli infortuni

“Capitano questi momenti ma ho una squadra pronta. In allenamento vedo un gruppo determinato a continuare il nostro cammino. Un calendario così fitto non c’è mai stato, gli infortuni muscolari sono aumentati in tutte le squadre. Possiamo e dobbiamo lavorare meglio, ma ho grandi professionisti nel mio staff sanitario. È vero che abbiamo subito qualche gol di troppo. Dobbiamo fare meglio. Mercoledì il Chelsea è stato bravo a sfruttare i nostri errori. Dobbiamo prestare più attenzione e fare meno errori. A Londra non abbiamo giocato come sappiamo. Siamo tutti responsabili, io in primis, e c’è in noi la voglia e la determinazione per far meglio di Londra”.