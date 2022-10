L’Equipe: abbiamo ritrovato Donnarumma, si è liberato dell’ombra di Navas

L’ex Milan è tornato ai suoi standard, sia in Nazionale che nel Psg. Molto hanno giocato la fiducia e le rassicurazioni di Galtier

“Abbiamo ritrovato Donnarumma”, scrive L’Equipe. Il portiere italiano del Psg sembra essersi lasciato il periodo nero alle spalle. Determinante contro l’Ungheria, tra i pali dell’Italia, quando è stato “autore di almeno quattro parate eccezionali”, vive un buon momento anche nel Psg. Sabato, contro il Reims (0-0) e mercoledì scorso a Lisbona nella partita di andata di Champions contro il Benfica (1-1), l’ex Milan ha moltiplicato le parate decisive ed ha evitato al suo club una prima sconfitta in questa stagione.

L’Equipe lo promuove, anche se ne sottolinea i difetti indelebili.

“i suoi quasi due metri di altezza sono diventati di nuovo un argomento pesante per i campioni di Francia, anche se il suo gioco di gambe rimane ancora discutibile”.

A penalizzarlo è stata a lungo l’alternanza con Navas, continua il quotidiano francese. Fino a quando, con Galtier, la gerarchia è stata finalmente chiara: Donnarumma è diventato primo. Anzi, “consapevoli che l’ombra di Navas avrebbe potuto essere pesante”, il club ha persino aperto all’addio del 35enne costaricano. E’ stato vicino al Napoli, poi sappiamo com’è andata a finire.

“Intanto Donnarumma ha quindi iniziato la stagione nei panni di un titolare, come previsto, senza mostrarsi particolarmente raggiante. Stava facendo il lavoro sulla linea, senza un lampo di brillantezza. Nelle ultime settimane, sembra essere liberato, finalmente, forse rassicurato dalla totale fiducia mostrata in privato. Se, davanti ai microfoni, Galtier non ha voluto né potuto seppellire Navas ogni volta che è stato interrogato sull’argomento, all’interno il club ha spiegato costantemente a Donnarumma che sarebbe rimasto comunque lui il numero 1”.