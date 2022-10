La Coppa del Mondo di sci comincerà a Wisla sulla plastica

È la decisione della Federazione per permettere alle gare di Wisla di cominciare a novembre e non coincidere con i Mondiali di calcio del Qatar

Aria di cambiamento nello sci e più esattamente nel salto con gli sci. Si avvicina l’esordio delle gare di Coppa del Mondo di salto con gli sci che quest’anno partiranno prestissimo, 4-6 novembre, e avranno come location Wisla, in Polonia. La scelta di quest’anno è stata molto discussa non tanto per la data, quanto per il fatto che per la prima volta nella storia non si atterrerà sulla neve, bensì sulla plastica.

Una scelta singolare che ha fatto storcere il naso a molti, perché si pensa che questo possa confondere le competizioni invernali con quelle estive. Per capire meglio, le gare di sci si dividono in “gare di Coppa del Mondo” e “Summer Grand Prix”, le prime prettamente invernali in cui si gareggia sulla neve. Si potrebbe quindi obiettare che, essendo quelle di Wisla gare di Coppa del Mondo, è insolito che sia previsto un atterraggio sulla plastica.

Le prove di quest’anno infatti sono considerate dalla Federazione ( FISI) un esperimento ibrido, che potrebbe poi venire applicato in maniera più massiccia in futuro, e che ha i suoi vantaggi.

Competere sulla plastica a Wisla risolverà il cronico problema legato alla zona d’atterraggio della località polacca, spesso molto dissestata. Dunque sarà garantita maggior sicurezza agli atleti e alle atlete. È chiaro che questa scelta consente di non vincolare le gare alle condizioni meteorologiche e quindi di evitare che ci possano essere inutili cancellazioni, in più, quest’anno, consente anche di anticipare agli inizi di novembre la partenza delle gare ed evitare che le gare si svolgano tutte in contemporanea con i Mondiali del Qatar.