«Kvara 8 gol e 8 assist in 1128 minuti, meglio di Ronaldo, Ibra e Higuain», al salotto Sky

Marchegiani: «Ha fame, la differenza con Leao è la concretezza». Bergomi: «anche altri lo avevano visto, poi…». Bucciantini: «non andava bene col 3-5-2»

Kvara superstar. Il salotto Sky impazzito per il Napoli e per Kvaratskhelia.

Bergomi: Spalletti ha sempre idee nuove, oltre a mettere i calciatori nelle posizioni giuste, gioca un calcio bello, studia sempre, ti pone delle novità. Il centrocampo del Napoli è assortito benissimo, hai la qualità e la padronanza del pallone con Lobotka, Zielinski che si inserisce e la forza fisica di Anguissa, poi dietro c’è il mio soldato Kim. A me piace il difensore concentrato, veloce, esplosivo, lui difficilmente sbaglia un a lettura

Marocchi: Gli anni scorsi il Napoli pativa sempre le assenze di Osimhen. A Gattuso costò la qualificazione in Champions, Spalletti ha avuto problemi lo scorso anno. Quest’anno senza di lui, è esploso Raspadori, oltre a Simeone che entra e segna sempre.

Caressa: ha numeri pazzeschi: otto gol, otto assist in 1128 minuti giocati, 75 giorni. Nessuno come lui, nemmeno Higuain, Ronaldo, Ibrahimovic.

Bucciantini: Kvara è un uragano sulla Serie A, crea un prima e un dopo. Ha liberato la città di qualche fantasma, là c’è sempre qualche scoglio. Ci auguriamo le fortune di questo erudito del calcio che è Spalletti. Leao esprime una grazia, un’eternità. Kvara fa le stesse cose con una modernità.

Caressa: io invece Kvara lo vedo come un calciatore antico

Bergomi: sta sempre dentro la partita, sa dribblare sul corto e sul lungo

Marchegiani: ha fame. Ha voglia di imporsi, di far vedere quello che vale e quello che è. La concretezza lo distingue da Leao. Vuole dimostrare quello che vale. Dentro le squadre belle si crea un’alchimia che va al di là dei giocatori e degli allenatori. Spalletti è uno dei tre migliori allenatori italiani, eppure l’anno scorso non esprimeva il calcio di quest’anno, si creano alchimie in alcune situazioni che esaltano singoli e allenatori, sono tutti al top del loro rendimento, poi mi auguro che possano fare anche meglio.

Caressa: non ci sono più senatori

Bergomi: il Napoli ha fatto scelte importanti e la squadra è migliorata. Oggi devi prendere calciatori in crescita, noi non li conoscevamo ma gli osservatori sì. Tante altre squadre hanno visto questi giocatori. So alcune cose.

Caressa: che sai?

Bergomi: «lo avevano visto poi hanno pensato…

Bucciantini: «che non andava bene col 3-5-2, e allora vedi…

Caressa: «Micheli è bravissimo, grande conoscitore di mercati calcistici meno battuti, bravissimo a prendere calciatori africani e asiatici