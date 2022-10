Le immagini sono terribili. Infantino: «Il mondo del calcio è sotto shock. Un giorno buio, una tragedia oltre ogni comprensione».

Immagini terribili quelle che arrivano dall’Indonesia. Durante il derby tra l’Arema Fc e il Persebaya Surabaya, allo stadio di Malang, i tifosi hanno fatto irruzione in campo. Nella calca hanno perso la vita 182 persone. Duri gli scontri tra tifosi e forze dell’ordine in campo.

Secondo quanto riporta l’ansa, al termine della partita migliaia di tifosi dell’Arema Fc hanno fatto irruzione in campo inferociti dopo la sconfitta per 2-3 contro i rivali di sempre. A quel punto si è scatenato il panico. Gli agenti di polizia intervenuti non hanno saputo riportare la situazione alla calma. Anzi, hanno lanciato gas lacrimogeni che hanno scatenato il fuggi fuggi generale e la morte di tanti tifosi calpestati dalla folla.

Lo stadio era pieno, i tifosi presenti erano più di 40mila. Ma a fare invasione di campo, ha spiegato la polizia locale, sono stati in 3mila.

Il caos è proseguito anche all’esterno dell’impianto, dove sono state incendiate diverse auto e un camion della polizia. Il governo indonesiano si è scusato per l’incidente e ha promesso di indagare sulla vicenda. La Fifa ha pubblicato una nota a firma di Infantino:

«Il mondo del calcio è sotto shock a seguito dei tragici incidenti avvenuti in Indonesia al termine della partita tra Arema e Persebaya Surabaya allo stadio Kanjuruhan. Questo è un giorno buio per tutti coloro che sono coinvolti nel calcio e una tragedia oltre ogni comprensione. Esprimo le mie più sentite condoglianze alle famiglie e agli amici delle vittime che hanno perso la vita in seguito a questo tragico incidente. Insieme alla Fifa e alla comunità calcistica globale, tutti i nostri pensieri sono rivolti alle vittime, a coloro che sono stati feriti insieme al popolo della Repubblica dell’Indonesia, della Confederazione calcistica asiatica, della Federcalcio indonesiana e della Lega calcistica indonesiana in questo momento difficile».