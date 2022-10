Il Napoli rinnova il contratto a Zerbin

Prima Alex Meret, poi Alessio Zerbin. È giornata di rinnovi al Calcio Napoli. Il club ha ufficializzato il prolungamento del contratto del giovane attaccante classe 1999 che arrivò Giuntoli portò a Napoli dal Gozzano che militava in Serie D per 60mila euro. Zerbin cominciò a giocare nel Napoli Primavera. Ha avuto esperienze in Serie C poi in Serie B conPro Vercelli, Cesena e Frosinone portando avanti un processo di maturazione che ha avuto il suo picco con l’esordio in Nazionale con Roberto Mancini nella partita di Nations League contro l’Ungheria.

Oggi il Napoli ha ufficializzato con un tweet il rinnovo.

“La SSC Napoli ha prolungato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Alessio Zerbin fino al 30 giugno 2027“.

A giugno scrisse di lui la rivista francese So Foot:

Un’ascesa fulminea per il giovane attaccante 23enne che ha attraversato il mondo dilettantistico e dal suo arrivo a Napoli nel 2017 è stato in prestito in Serie B e C. Una favola che ricorda quella di Jonathan Clauss recentemente chiamato da Didier Deschamps in Nazionale. Se Clauss è stato premiato per l’ottima stagione nel Lens il giocatore in prestito al Frosinone ha beneficiato soprattutto dell’assenza di attaccanti disponibili nell’Italia.

I giovani giocatori italiani sono costretti a passare attraverso un “vero percorso ad ostacoli” per accedere alla Serie A. “Per mettersi in evidenza, devono mettersi alla prova in Serie B o Serie C, spesso in club non ben organizzati né strutturati. È una trafila radicata nella loro cultura. Per loro, essere in prestito in Serie B e C è normale.