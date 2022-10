Gasperini: «Non avevamo mai affrontato una squadra così forte»

Il tecnico a Dazn dopo la prima sconfitta in casa dell’Atalanta: «Sarà una partita molto utile per noi»

Prima sconfitta in casa dell’Atalanta contro la Lazio che riesce a violare il Gewiss stadium anche senza Immobile. Una vittoria meritata, quella dei biancocelesti, che hanno imposto il loro gioco. Gasperini, a fine partita, analizza la sfida ai microfoni di DAZN rendendo onore al merito degli avversari.

Sulla partita

«Sconfitta che ci può aiutare a migliorare, abbiamo subito i dai e vai soprattutto nel primo tempo. Globalmente il problema principale è stato quella di recuperare palla anche se abbiamo fatto meglio nella ripresa».

Su Demiral

«Demiral ha fatto la sua partita, non siamo riusciti a togliergli il pallino del gioco, ci siamo riusciti solo nel secondo tempo ma per larghi tratti della partita ha fatto bene».

Sulla Lazio

«Questa partita ci deve far crescere, non avevamo mai affrontato una squadra così forte tecnicamente e fisicamente. Arrivavano sempre prima di noi. Sarà una partita molto utile per noi».

Su Zapata

«Zapata oggi è entrato, ha dimostrato di aver superato l’infortunio ma per la condizione chiaramente ci vorrà un pò di tempo».