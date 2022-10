Galliani: «Van Basten per me è come la Madonna»

È uscito su Dazn “Il giorno del Condor”, un nuovo contenuto esclusivo dedicato ad Adriano Galliani, grande dirigente e protagonista del calcio italiano, oggi amministratore delegato del Monza.

A pochi giorni di distanza tra lo scontro diretto tra il Milan e il Monza, Galliani si lascia andare a numerosi aneddoti sulle due squadre che hanno fatto parte della sua vita e della sua carriera

«Il Monza è la squadra del mio cuore e della mia città, la squadra che tifo da quando avevo cinque anni. Questo è il sogno della mia vita: che sia in serie D, C, B o A non toglie nulla alla mia passione. La vittoria della Serie C mi ha dato la stessa gioia della vittoria della Serie B. La Serie A, certo, è qualcosa di incredibile, ma la mia passione prescinde dal campionato di appartenenza. Quando vedo che Milan, Monza, Napoli – in ordine alfabetico – sono nella stessa lista delle squadre del campionato, ancora non ci credo. È il sogno di tutta una vita che si è realizzato

Il dirigente che ha fatto la storia del calcio mercato con il Milan di Berlusconi ha spiegato come ha imparato l’arte del vendere e comprare

Galliani nasce a Monza ed è lì che ha provato a giocare a calcio, prima di capire che la sua strada nel mondo del calcio sarebbe stata diversa

Ma il Milan gli è rimasto nel cuore e soprattutto Van Basten

«Il Milan ha avuto otto palloni d’oro, ma resta nel mio cuore in maniera indelebile Marco Van Basten. Ha vinto solo tre palloni d’oro perché ha smesso a 28 anni di giocare per un problema alla caviglia ed io penso che se avesse continuato ne avrebbe vinti lo stesso numero di Messi o Cristiano Ronaldo. È l’unico giocatore per cui, quando lo vedo, mi inginocchio ancora. Lui ride ma io gli dico che per me è come la Madonna! Per me è il giocatore più forte tra tutti i giocatori che sono passati al Milan e al Monza».