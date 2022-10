Ne scrive As, titolando “la dura vita di Pirlo in Tuchia”. Solo sei i punti raccolti dal suo arrivo e 17 i gol subiti, più di 2 a partita

As scrive di Andrea Pirlo, che a giugno ha accettato la panchina del Karagumruk, in Turchia. “La dura vita di Pirlo”, scrive il quotidiano spagnolo. In otto partite giocate in campionato, la squadra è penultima in classifica, in piena zona retrocessione.

“L’italiano ha preso le redini del Karagumruk con l’ambizione di migliorare la sua esperienza dopo una stagione con la Juventus in cui è arrivato 4° in Serie A e ha vinto Coppa Italia e Supercoppa. Ma la vita per Pirlo è dura in Turchia. Il Karagumruk è 18° su 19 squadre con sei punti dopo otto partite giocate nel campionato turco. Il club fondato nel 1926 ha un serio problema in difesa. In otto partite ha subito 17 gol, più di due a partita, cifra identica all’Alanyaspor e che le rende le due squadre con più gol subiti. Di questi, gli ultimi cinque sono arrivati ​​con una sconfitta per 5-4 contro il Fenerbahçe. I numeri riflettono il brutto momento che sta attraversando. Karagumruk ha sei punti su 24 possibili come risultato di una vittoria e tre pareggi in otto partite. La loro ultima e unica vittoria stagionale è arrivata contro l’Ankaraguku di Jesé per 4-1 il 27 agosto”.

La prossima occasione per riscattarsi ed uscire dalla retrocessione sarà contro l’Hatayspor, squadra che è un punto sopra alla squadra di Pirlo, con un punto in più. Il calendario fino alla pausa per i Mondiali li vedrà giocare contro l’Umraniyespor (19°), Galatasaray (6°), Antalyaspor (15°) e Gaziantep (10°).

Con Pirlo, al Karagumruk ci sono gli italiani ​​Biraschi e Ricci in una rosa che ha in attacco Borini, in porta l’italo-turco Baniya e Viviano.