A Dazn. «Se ne parliamo troppo, siamo i primi a sottolineare che c’è qualcosa di diverso. Non la facciamo diventare così eclatante»

Intervistato nel post partita da Dazn, il tecnico del Sassuolo Dionisi è intervenuto per commentare il 5 a 0 della sua squadra contro la Salernitana di Iervolino. Una partita dominata dai neroverdi, la prima ad essere arbitrata da una donna in Serie A, Maria Sole Ferrieri Caputi. Su questo tema le parole di Dionisi, abbastanza in linea con quanto abbiamo scritto qualche giorno fa: il calcio italiano festeggia la donna-arbitro in Serie A come lo sbarco sulla Luna. Sembra il 1945. Invece di vergognarci per aver scoperto la parità nel 2022, è partita una grancassa a dir poco medievale.

Finalmente qualcuno che squarcia il velo di ipocrisia. La dichiarazione del tecnico del Sassuolo:

«Ho salutato l’arbitro, certo, ma come saluto tutte le volte l’arbitro. Non fatemi più domande sull’arbitro, sennò la facciamo diventare più eclatante di quanto sia. L’arbitro donna è come l’arbitro uomo, punto, non c’è nessuna differenza. Se ne parliamo troppo, siamo i primi a sottolineare una qualche differenza» Il commento alla partita: «Onestamente, devo dire che non era una gara da 5-0. Tuttavia sono molto felice per l’atteggiamento della mia squadra, e sono soddisfatto perché siamo stati bravi ad abbassare l’intensità e a non subire gol. È stato importantissimo. I meriti non sono solo miei, affatto. L’allenatore è una componente importante – ci mancherebbe – ma a fare la differenza sono sempre i calciatori. Quello che dobbiamo fare noi è essere bravi a gestire gli interpreti ed a costruire un giusto equilibrio di squadra»