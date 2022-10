La Juventus incarna un fallimento epocale. E’ una squadra polverizzata, distrutta.

La Juventus è una squadra polverizzata, distrutta. Una creatura estinta come certi bellissimi animali di cui non esiste più traccia. Un gruppo che sembra non avere più niente dentro: non forza fisica, non abilità tecnica, non reazione nervosa. Soffre contro chiunque perché patisce sé stessa, il suo non esserci più.