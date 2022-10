La società ha già in programma i prolungamenti di Di Lorenzo e Anguissa. Si discute con Politano, il prossimo sarà Zielinski

Il Napoli lavora ai rinnovi dei suoi giocatori. Dopo quelli di Meret e di Zerbin, adesso è il momento di Rrahmani e Lobotka. Poi arriveranno i prolungamenti di Di Lorenzo e Anguissa. Il Corriere dello Sport fa il punto della situazione.

La priorità è per i giocatori che hanno il contratto più vicino alla scadenza, naturalmente. Come Rrahmani, che va a scadenza nel 2024, ma anche a chi si è messo particolarmente in mostra nell’ultimo periodo, come Lobotka e nguissa.

“Avanti i prossimi, a cominciare dai centrocampisti, Lobotka e Anguissa, per cui è inevitabile non prevedere un aumento di stipendio dopo l’entusiasmante avvio di stagione. Per lo slovacco si parla da tempo col suo entourage per prolungare l’attuale contratto in scadenza nel 2025. Lo slovacco guadagna 1.6 milioni, come Rrahmani (1.5) e per entrambi la società ha pronto un adeguamento da 2,5 milioni a salire con bonus da inserire per arrotondare la cifra”.

Ci sono poi le situazioni di Politano e Zielinski.

“Per l’esterno si è partiti con chiacchierate esplorative, diverrà centrale presto anche il futuro del rinato polacco che ha rinnovato l’ultima volta due anni fa”.

Anguissa e Di Lorenzo sono già blindati, con scadenza 2026, ma il Napoli pensa a nuovi contratti anche per loro.

“Per il centrocampista l’aumento di stipendio (con prolungamento) è meritato, per il capitano l’idea di un altro rinnovo dopo quello di un anno fa è (anche) un premio alla sua crescita confermata dalla fascia ereditata da Insigne”.

Ma il Napoli non si fermerà qui.

“Se per Osimhen e Mario Rui c’è ancora tempo per pianificare nuove strategie (2025) tra poco sarà inevitabile fermarsi a riflettere del destino di Juan Jesus, Zanoli e Sirigu, tutti in scadenza a giugno”.