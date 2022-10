A Pressing: «Gli darei un po’ di tempo, aspetterei fino a gennaio. Preoccupano in risultati in campo, ma anche quelli fuori, i bilanci».

Calcio e Finanza riporta le parole di Evelina Christillin, membro Uefa del Consiglio Fifa. Ieri sera ha partecipato alla puntata di Pressing in onda su Italia 1. Ha parlato anche della Juventus, di cui è tifosa.

«I risultati in campo si vedono e quelli fuori dal campo, vale a dire i bilanci, altrettanto. Perché ci sono 254 milioni di passivo. Se prendiamo la situazione dei bilanci della Juventus dal 2018 in poi, si è partiti da un passivo di 19 milioni, poi si è passati a 40 milioni, poi a 90, poi a 210 e infine a 254 milioni. Anche quel fatto lì preoccupa».

La Christillin ha commentato l’impatto dell’operazione Cristiano Ronaldo sul bilancio:

«Forse anche un po’, però, Ronaldo il suo l’ha fatto. È stato fatto un errore di valutazione, attribuendogli troppe responsabilità, pensando che un giocatore solo potesse vincere la Champions. Cristiano Ronaldo ha vinto la classifica marcatori, ha fatto quello che ha potuto ma non c’era un collettivo per poter vincere la Champions. Detto questo, la situazione finanziaria, come ha detto anche Arrivabene, è quella che vincola Allegri a quella panchina. Un contratto da 7 milioni netti più bonus per 4 anni è un segnale di fiducia molto importante».