Brutto week end per Insigne che sfiora la rissa e manda a quel paese l’arbitro

Sostituito nella ripresa, poco prima che il suo ex compagno Higuain siglasse il gol vittoria, è corso negli spogliatoi senza neanche passare in panchina

Il carattere di Lorenzo Insigne comincia a venir fuori anche a Toronto. Lo scorso week end in occasione della gara contro il Miami FC, decisa grazie ad un gol del suo ex compagno Gonzalo Higuan, che oggi ha annunciato il suo addio al calcio, non ha accettato di buon grado la sostituzione ad un quarto d’ora dal fischio finale ed è corso negli spogliatoi senza neanche passare dalla panchina.

Gol nel finale? ⏱⁰Ci pensa Higuain a condannare il Toronto dell’ex compagno Insigne ☄️⁰⁰#MLS #DAZN pic.twitter.com/QZLzSg5YIV — DAZN Italia (@DAZN_IT) October 1, 2022

Una notte da poter essere definita disastrosa per l’ex capitano del Napoli che ha prima fallito il suo tiraggiro, poi sfiorato la rissa col capitano della squadra avversaria il brasiliano Gregore da Silva, ed alla fine mandato a quel paese l’arbitro.