Bergomi: in fase difensiva Kim è più attento di Koulibaly, non sbaglia mai

Al Club di Sky dieci minuti di elogi per il Napoli. Particolarmente interessanti le dichiarazioni di Bergomi:

Ancora Bergomi:

Mi concentro sulla difesa, e cioè su Kim. È andato via il totem Koulibaly. Io Kim lo chiamo soldatino, non sbaglia mai , nella costruzione è meno bravo di Koulibaly ma in fase difensiva è più attento, ed è importantissimo. Un difensore deve prendere sempre 6-6,5, non deve mai sbagliare la partita. È il ruolo in cui c’erano maggior dubbi e Kim sta facendo bene.

Queste invece le dichiarazioni di Del Piero:

Hanno lavorato bene società e allenatore. Negli acquisti evidentemente le indicazioni sono state molto chiare sul tipo di giocatore che voleva Spalletti, non sono quei giocatori di prima fascia che tutti pensiamo siano fondamentali. Hanno preso giocatori che hanno avuto un impatto pazzesco, Anguissa straripante. Kvara ha motore, tecnica, coraggio, sfrontatezza, speriamo duri per il Napoli, sta facendo cose straordinarie, è una roba impressionante, non salta l’uomo per saltare l’uomo, salta l’uomo e spariglia sempre. Lo fa anche Politano verso l’interno, come faceva Insigne, questo va dritto per dritto, se gli va bene spacca in due le difese. Con Kvara hai un’arma in più, le squadre di Spalletti da anni giocano bene, sa mettere i giocatori nelle condizioni di esprimersi al meglio e di far esprimere le loro qualità. Quanto durerà? Boh, chi lo sa, oggi è uno spettacolo vederli giocare e in bocca al lupo. Ci stiamo godendo il calcio totale: sanno giocare, mantenere la palla, verticalizzare.