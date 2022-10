Secondo quanto dichiarato da Paolo Bargiggia, il cartellino di Anguissa si aggira sui 40 milioni.

Il giornalista esperto di mercato ha rilasciato alcune dichiarazioni a “1 Football Club”, su 1 Station Radio. Ha parlato, tra le altre cose, di Inter e Napoli. Secondo quanto dichiara Bargiggia, il tecnico nerazzurro, Simone Inzaghi, è a rischio.

“Barcellona e Sassuolo saranno decisive. Ci sono segnali di un possibile addio del tecnico, anche se la società ha poche possibilità di scelta. I nomi sono Stankovic, in corsa anche per la Samp, Paulo Sousa ed anche Ranieri, accostato anche lui ai blucerchiati. Daniele De Rossi potrebbe essere un target per i liguri, ma non per i nerazzurri. Ci sono malumori in casa Inter circa il rendimento di Simone, il quale è a forte rischio”.