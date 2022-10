Nel post partita di Napoli-Torino, ai microfoni di Dazn ha parlato il centrocampista del Napoli, Frank Zambo Anguissa. Oggi, con una bellissima doppietta segnata alla squadra di Juric, ha eguagliato ciò che aveva fatto Fonseca contro la Cremonese nel 1994. Un dato fornito da Opta:

E’ stata una giornata storica per te, puoi raccontarci quali sono le tue emozioni?

«Sono molto felice, per il risultato perché abbiamo portato a casa una partita difficile e importante e per i miei compagni, che voglio ringraziare, è anche merito loro se ho segnato due gol, oggi».

I gol sono sintomo di una crescita. Puoi diventare un centrocampista ancora più forte?

«Non è importante segnare dei gol, anche se è bello, io penso al mio ruolo, al mio compito in campo, alla mia famiglia, che ha sempre creduto in me, l’importante è che la squadra vinca, non i gol che segno».

Quale può essere l’obiettivo di questa stagione, per il Napoli?

Ci mostri il messaggio che hai sulla fasciatura della mano?

«Ci sono i nomi della mia famiglia, per me la cosa più importante, ho voluto portarli con me anche in questa partita, la dedica più importante è per loro».