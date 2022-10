Allegri: «La Juve in ritiro fino al derby».

Dopo Andrea Agnelli che ha detto a Sky di provare vergogna per la Juventus, Allegri va davanti ai microfoni evidentemente turbato. Non deve essere stato un quarto d’ora sereno nello spogliatoio Juventus dopo la sconfitta 2-0 contro il Maccabi.

Prova non all’altezza soprattutto dal punto di vista caratteriale, dell’assunzione di responsabilità, dobbiamo stare solamente zitti, domani in ritiro fino al derby. Rimaniamo fino alla Continassa. Atto dovuto verso la società, i tifosi, noi stessi. È una questione di cuore, passione, oggi questa è una situazione che a me non piace.

Non è questione di scossa, ma di giocare di squadra, compattezza, far fatica, dobbiamo tornare a essere squadra, abbiamo tre giorni per prepararci al derby.

Ha ragione Agnelli, uno dei peggiori primi tempi della storia. Ogni tanto bisogna stare in ritiro, non è giusto fare queste prestazioni.

Non ho mai pensato di mollare. È una sfida, più è difficile e più è bella. Bisogna uscirne con coraggio, voglia, passione.