Gli organizzatori scommettono sul secondo campo in allestimento entro le 17. Lo smarrimento di chi ha comprato il biglietto

Torneo di tennis di Napoli

Il prode possessore di biglietto per assistere al torneo Atp 250 di Napoli è ormai in confusione totale. Sa che potrebbe cambiare il programma di gioco, persino la sede, di ora in ora, a qualsiasi orario. In virtù di un campo troppo umido, della mano del cielo, della fantasia degli organizzatori che cercano di rattoppare i buchi di un’edizione davvero disgraziata. Ieri sera, dopo l’ennesimo intoppo (la partita serale sospesa dopo 4 game per umidità del campo…) – alle 23 circa! – il torneo ha pubblicato un nuovo programma di gioco. E… sorpresa: è spuntato il secondo campo. Il Campo d’Avalos, che andrà ad affiancare l’Arena sulla Rotonda Diaz. Solo che… il campo ancora non c’è.

Ieri sera il GreenSet arrivato dal Pala Wanny di Firenze dopo la conclusione del 250 “gemello” era ancora in allestimento. E gli organizzatori, in una corsa febbrile contro il tempo e le avversità del meteo (l’umidità a pochi metri dal mare, ad ottobre: assurdo eh?), hanno deciso di fare all-in: sarà tutto pronto per le 17, quando dovranno (imperativo, a questo punto, non condizionale) scendere in campo Djere contro Gojo e Passaro contro McDonald. Non ci sarà tempo per fare test: si spera nella clemenza dei materiali e del tempo.

Ma, tornando al povero possessore di biglietto, è complicato anche districarsi su chi potrà vedere cosa. Sono stati programmati cinque incontri sull’Arena (tra cui l’esordio di Sonego con Baez), compreso quello sospeso martedì sera tra Nardi e Moutet. Tutti match a “a seguire”, senza pause. Le partite sul campo D’Avalos saranno accessibili ai possessori di biglietti “ground”.

Invece sull’Arena ci saranno due partite di sessione “diurna”, poi il recupero di Nardi-Moutet (accessibile anche a chi aveva il biglietto per il serale troncato ieri), poi altre due di sessione “serale”: Fucsovics-Zhang e Fognini-Grenier. Senza però un orario di inizio definito. Che succede quindi? Che ad un certo punto gli spettatori del diurno dovranno andar via, per lasciare il posto a quelli del serale, con quelli del recupero di ieri in mezzo. E se Tizio aveva comprato il posto 2A per il serale di ieri, e Caio lo ha per il diurno di oggi, chi occuperà quella preziosa poltrona? Boh.

Intanto, mentre scriviamo, la situazione è questa, stanno asciugando il campo artificialmente, diciamo con un phon gigante: