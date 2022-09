Tuchel: «Ci è mancato l’odore del sangue, sono arrabbiato con me stesso, non me l’aspettavo»

“Sono arrabbiato con me stesso e sono arrabbiato per la nostra prestazione. Questa è un’enorme sotto-performance da parte di tutti noi. Non siamo stati abbastanza precisi, non abbastanza chirurgici, non abbastanza aggressivi. Non siamo stati abbastanza determinato né individualmente né come squadra ed è per questo che abbiamo perso la partita. E’ la storia delle ultime partite: si parte bene per 15-20 minuti ma poi ci mancano determinazione, precisione e forse anche l’odore del sangue”.

Tuchel ha aggiunto:

“Spetta a me trovare la soluzione e trovare il motivo. Ovviamente sono sottoperformanti individualmente e non so davvero da dove provenga questa performance di oggi. Una mancanza di determinazione, una mancanza di fame e una mancanza di intensità per fare effettivamente le cose di cui abbiamo bisogno al massimo livello. Chiaramente non siamo dove vorremmo essere”.

Alla domanda sul perché si sia incolpato per la scarsa prestazione del Chelsea, Tuchel ha risposto: