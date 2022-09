Spalletti: «Raspadori sa fare tutto, perciò lo abbiamo pagato tanto»

Nel corso della conferenza stampa con cui ha presentato la sfida al Torino, il tecnico del Napoli Luciano Spalletti ha parlato dell’exploit di Giacomo Raspadori e di alcune specificità sulla sua posizione in campo. In particolare, gli viene chiesto se l’ex centravanti del Sassuolo faccia più fatica quando è da solo rispetto a quando gioca con un altro centravanti.

«Secondo me no. Nel senso: non ha più vantaggio a giocare con un’altra punta per quelle che sono le sue qualità. Dipende dal tipo di partita. Se un avversario pressa forte e non possiamo costruire con qualità abbiamo bisogno di buttarla addosso e Raspa non ha la fisicità di Osimhen o Simeone. Ma se riusciamo a cominciare bene l’azione, non conta il compagno di reparto di Raspadori, l’abbiamo preso apposta perché sa fare tutto. L’abbiamo guardato bene, abbiamo speso dei soldini per comprare lui e non potevamo permetterci di andare a fare un acquisto così importante che poi ci creasse dei blocchi, delle situazioni imbarazzanti. Jack è un calciatore forte perché ha muscolo, ha watt nelle gambe, calcia bene di destro e di sinistro, sente benissimo la porta. E poi ha personalità, è un ragazzo che vuole migliorarsi, non si fermerà certo alle prime soddisfazioni, è un ambizioso. È come noi, noi abbiamo ambizione. Abbiamo una squadra giovane ma che ha come intenzione quella di diventare dei campioncini e questo per noi diventa fondamentale. In questo la società è stata molto brava».