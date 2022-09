Spalletti: «Ndombelé sta crescendo, ci verrà molto comodo»

«Tanguy è uno che sportella facilmente con gli altri. Ha qualità che ci mancano in certi momenti della partita»

Spalletti roan sul Milan-Napoli. Nel corso della conferenza stampa con cui ha presentato la sfida al Torino, il tecnico del Napoli Luciano Spalletti ha parlato di Tanguy Ndombelé. Il centrocampista francese, in prestito dal Tottenham, sta alzando il livello della sua condizione fisica dopo alcune partite in chiaroscuro. I suoi miglioramenti, principalmente dal punto di vista atletico, si erano intravisti già in Champions League, contro i Rangers, quando ha segnato dopo essere subentrato a Zielinski. Spalletti viene interpellato sulla possibilità di schierarlo titolare nella partita di domani contro il Torino. Finora, Ndombelé è partito dal primo minuto contro il Lecce e contro lo Spezia, in un 4-2-3-1.

«Ndombelé sta crescendo e ci verrà molto comodo per quelle qualità che dicevamo prima, che ci mancano in certi momenti della partita. Lui è uno che sportella facilmente con gli altri, ha una forza fisica da spostarti senza far niente di particolare, per il solo fatto di esser fatto così e di necessitare un certo spazio. È chiaro che tra qui e martedì qualcosa cambierà, bisogna vedere un po’. Domani non penso di cambiare molto rispetto alla formazione che ha giocato più spesso: i calciatori stanno bene, sono tutti ritornati in condizione ottimale, hanno una mente pulita, sono vogliosi… e quindi non ci saranno molti cambi rispetto alle ultime formazioni»