Spalletti è sincero: «Ronaldo? L’ho sognato di averlo a Napoli con Osimhen»

A PrimeVideo: «Il Liverpool? Spero che il Napoli sia pericoloso e abbia la leggerezza, la voglia di giocare e la freschezza mentale di affrontare i Reds»

È misterioso il motivo per cui il Napoli nega la trattativa con Mendes per Cristiano Ronaldo. È rimasto Luciano Spalletti che, pur senza contraddire Giuntoli (non potrebbe farlo), dice chiaramente che ha sognato di averlo a Napoli. Il Corriere del Mezzogiorno scrisse quale fu la proposta rifiutata dal Napoli.

A PrimeVideo Spalletti ha detto:

Se Ronaldo poteva essere nostro? Ne ha parlato il direttore Giuntoli, ha detto che non c’è mai stata nessuna trattativa seria: però un po’ di sogno me l’ero fatto. Vederlo giocare accanto a Osimhen sarebbe stato bellissimo. Io l’avrei visto vicino ad Osimhen, perché non avrei voluto privarmi di Osimhen”.

Della partita col Liverpool ha detto:

Spero che il Napoli sia pericoloso: la leggerezza, la voglia di giocare questa competizione e la freschezza mentale di affrontare campioni come quelli del Liverpool spero dia tanto ai miei giocatori per affrontare questa partita.