Spalletti: «Contro Barcellona e Liverpool lo stesso atteggiamento, diceste che avevo sbagliato»

Polemica in conferenza, a nostro avviso senza motivo. Le partite non sono state uguali oltre al fatto che il risultato non è certo una quisquilia

Luciano Spalletti in conferenza è tornato – senza che nessuno glielo chiedesse – su Napoli-Barcellona 2-4 dello scorso anno in Europa League. Ci è tornato per polemizzare. Per dire che era stato criticato dopo la sconfitta eppure l’atteggiamento contro il Liverpool è stato lo stesso. Vorremmo dirgli che 1) il risultato non è proprio una quisquilia; 2) che col Barcellona non riuscivamo a superare la metà campo, avemmo non poche difficoltà a uscire da dietro; 3) che tutti possono sbagliare, i giornalisti ma anche lui. Francamente l’allenatore ci sembra troppo polemico senza motivo.

Anche nell’intervista con Diletta Leotta tornò su Napoli-Barcellona 2-4, dicendo che il Napoli gli era piaciuto più nella gara di ritorno che all’andata quando pareggiammo 1-1 al Camp Nou.

«Noi si vorrebbe seminare un carattere per andare a raccogliere un destino a fine stagione. Abbiamo sempre provato a ragionare allo stesso modo, anche quando abbiamo giocato col Barcellona e abbiamo perso con tanti gol di scarto. Contro il Barcellona abbiamo perso, quello era l’atteggiamento sbagliato giusto? Perché si è perso. Quando decido di fare qualcosa e lo faccio male, il giorno dopo ho sbagliato. Quando decido di fare qualcosa che non le andava bene e poi il risultato va bene, allora ha sbagliato lei. I voti si danno a vicenda. Contro il Barcellona abbiamo tentato le stesse cose, ma dopo tre minuti abbiamo preso gol, abbiamo sbagliato un’uscita su ripartenza su calcio d’angolo, abbiamo sbagliato a batterlo. Contro questa (il Liverpool, ndr) rigiochiamo uguale, li andiamo a prendere o no? Li andiamo a prendere alti? Hanno detto tutti di sì. Contro il Liverpool abbiamo costruito 2-3 palle gol strappando palla sul loro inizio azione. Il nostro percorso ce l’abbiamo chiaro, poi bisogna vedere se ci riusciamo perché c’è chi elude la pressione.