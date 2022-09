Sky: Rangers-Napoli spostata a mercoledì, a breve l’annuncio Uefa (settore ospiti chiuso)

Sarà definito anche l’orario di inizio. Alla base della scelta ragioni di ordine pubblico. Il settore ospiti resterà chiuso

Circolava già in Gran Bretagna la voce che la partita di Champions tra Glasgow Rangers e Napoli, inizialmente in programma martedì, venisse rimandata al giorno successivo, e cioè a mercoledì 14 settembre. Le ragioni sarebbero di ordine pubblico, visto il lutto indetto in tutto il Regno Unito per la scomparsa di Elisabetta II e lo stop di dieci giorni del calcio britannico, che coinvolge ovviamente anche il club scozzese.

Ebbene, la notizia è stata appena confermata proprio in questi minuto da Sky Sport, che ha riferito che arriverà a breve l’annuncio ufficiale da parte dell’Uefa che definirà anche l’orario d’inizio. Il settore ospiti dovrebbe restare chiuso.