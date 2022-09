L’incontro tra l’agente del portiere e i dirigenti del Napoli è andato bene. Meret è ormai ad un passo dal prolungamento

Secondo quanto riporta il giornalista Sky Gianluca Di Marzio, il rinnovo di Alex Meret con il Napoli è davvero vicinissimo. L‘incontro tra l’agente di Alex Meret, Federico Pastorello, e il Napoli, svoltosi oggi a Castel Volturno, è andato bene.

E’ stato raggiunto un accordo di massima per il rinnovo del portiere del Napoli. Le parti sono orientate a firmare un prolungamento fino al 2024, con opzione per un altro anno. Un rinnovo che dunque dovrebbe avere una durata inferiore a quanto si diceva mesi fa. Si partì, infatti, da un possibile prolungamento fino al 2027, qualche settimana fa, poi, la Gazzetta dello Sport parlò di rinnovo fino al 2026. Oggi, stando alle notizie Sky, il rinnovo sarà solo per due anni, fino al 2024.

Ecco cosa scrive Di Marzio sul suo sito in merito al rinnovo del portiere azzurro.

“La nuova intesa tra Meret e il Napoli prevede un contratto fino al 30 giugno 2024, con opzione di rinnovo per un’ulteriore stagione. Dopo un ottimo inizio di stagione da portiere titolare della squadra di Spalletti, l’ex Spal è quindi ormai a un passo dal rinnovo contrattuale con il club azzurro”.

Durante l’incontro di oggi Pastorello ha discusso con il Napoli anche di Gianluca Gaetano.