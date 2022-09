Rummenigge: «I debiti del Barcellona? Non sta a Nagelsmann criticare, non si occupi di politica»

Intervista ad As: «Il club catalano è stato a lungo un modello. In Spagna se i risultati sono buoni, tutto si risolve, non è come in Germania»

As intervista Karl-Heinz Rummenigge, ex direttore generale del Bayern e oggi nell’Eca. Tra due giorni si gioca Bayern Monaco-Barcellona, in Champions.

«Il Barça è stato per molto tempo un punto di riferimento, un modello da seguire. Ne ho discusso spesso con Uli Hoeness. Purtroppo negli ultimi anni le cose sono un po’ cambiate».

Continua:

«Il Barcellona è stato un modello per La Masía. Poi hanno centrato il jackpot con Messi che ha portato il club a un altro livello. Sfortunatamente, anche i danni del tempo hanno avuto un impatto su di lui e, inoltre, il club è in gravi difficoltà finanziarie. Conosco molto bene Joan Laporta. Ha rifiutato un nuovo inizio basato sulla pazienza e ne ha preferito uno più veloce. Ora, almeno, ha potuto dimostrare che la squadra che ha appena costruito è ancora una volta una forza da non sottovalutare».

Su Laporta:

«Conosco Joan, è un ottimista nato. Tuttavia, sono convinto che ora sia la persona giusta per prendere il timone. Conosce il club come nessun altro, ha fatto parte dell’età d’oro con Pep. E, ad essere onesti, le finanze non hanno un peso così grande in Spagna come qui. Se la prestazione sportiva è adeguata, tutto finisce per risolversi in qualche modo. Gli orologi vanno in modo diverso lì. Con gli oltre un miliardo di euro di debiti di cui si parla, da noi avrebbe passato molte notti senza addormentarsi».

Ha ragione l’allenatore Julian Nagelsmann quando dice di non capire come un club possa fare mercato senza soldi?

«Julian non dovrebbe fare dichiarazioni politiche, è un tema di cui dovrebbero occuparsi Oliver Kahn e Herbert Hainer. Penso che sia sempre meglio attenersi alla propria area di competenza. Hanno dovuto intraprendere una nuova strada a Barcellona».

Non aveva previsto che sarebbero arrivati ​​terzi nel girone?

«Non l’avevo previsto, l’ho desiderato (ride). Ma l’Inter mi ha dato sensazioni peggiori nella prima partita».

Sulla SuperLega:

«Ho un rapporto rilassato con Florentino Pérez. È sempre stato un grande critico del fatto che gli inglesi portassero miliardari, hedge fund o, ora, anche interi stati nel mondo del calcio e che il resto d’Europa ne dovesse soffrire. Il grande promotore è esclusivamente l’Inghilterra. Gli investimenti netti in Inghilterra sono più alti che mai. E questo influisce sulla competitività».

Continua:

«Sono sicuro che questo tema non sarà più discusso tra i grandi club di Francia, Inghilterra e Germania. E una Super League senza la partecipazione di questi tre campionati non ci sarà mai. È chiaro che i proprietari che riversano la loro ricchezza privata nei loro club perseguiranno sempre questo tipo di idee. Dopotutto, non investono i loro soldi in questi club per poi consegnarli ai buoni samaritani. Tuttavia questa Super League non arriverà. La risposta del pubblico, dei media e dei fan è stata così drammaticamente negativa che nessuno oserà tornare a quel punto. Ne sono più che convinto. E poi la Superlega non avrebbe aumentato drasticamente gli incassi dei club, avrebbe avuto solo due conseguenze. In primo luogo avrebbe livellato in tal senso i club di Inghilterra, Spagna e Italia, cioè le nazioni che si erano impegnate a suo tempo. E in secondo luogo, non ci sarebbe stata alcuna retrocessione, il che avrebbe significato una sorta di sine die per questi club in competizione. Nessuna delle due cose avrebbe funzionato in Europa, semplicemente perché i tifosi non le vogliono. Bisogna stare attenti a non fare cose nel calcio con la sola intenzione di guadagno».

Sul Real Madrid vincitore della scorsa Champions:

«Ad essere sincero, volevo andare a letto dopo il risultato dell’intervallo nella gara di ritorno contro il PSG. Devo ammettere che ero stanco. Poi sono stato contento di aver guardato fino alla fine. Non è stata solo quella partita, l’intera stagione del Real Madrid in Champions League è stata imbattibile. Senza contare che hanno vinto anche la Liga, la Supercoppa Europea e finiranno per vincere il Mondiale per club».

Cosa hai detto ad Ancelotti?

«Gli ho espresso la mia ammirazione. Ha una pazienza celeste e talvolta rivela cose che non si crederebbero possibili. Non è stato solo fortunato, tutt’altro. Lui stesso dice di avere una squadra con un carattere incredibile che ha realizzato cose che hanno stupito persino lui. Secondo me questo è un motivo, l’altro è lo stadio. Ho giocato al Bernabéu, posso solo dire che incute rispetto, anche paura. Quando i tifosi arrivano lì, la scintilla salta dagli spalti al campo e diventa un calderone. È qualcosa di positivo per il calcio».