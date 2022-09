Pedullà: Milik è il vero affare della Juve, 10 milioni ed è più utile di Vlahovic

Sulle pagine online della Gazzetta dello Sport, il giornalista esperto di calciomercato Alfredo Pedullà cerca di «trovare qualcosa di positivo» nella Juve che non funziona e lo trova nell’acquisto di Arkadiusz Milik.

È entrato dalla porta di servizio per diventare presto quasi un potenziale intoccabile all’interno dell’attuale caos Juve.

Arrivato quasi in extremis come se non fosse una priorità e che sta dimostrando di essere più utile di chi era costato una tombola. Senza fare nomi e cognomi: Dusan Vlahovic. Il famoso nome alternativo all’ex viola, lo stesso che avrebbe dovuto farlo rifiatare in una stagione così intesa, ora è quasi prioritario. Per il momento Vlahovic e Milik sono compagni di forti ambizioni all’interno di un 3-5-2 studiato per una coesistenza agevole. Ma non vorremmo che tra un po’ Milik diventasse più importante di Vlahovic, significherebbe ribaltare le gerarchie di mercato.