Napoli, rifinitura pre-Liverpool: Osimhen si allena a parte. Lozano recuperato

Il nigeriano ha saltato la prima parte della seduta mattutina, poi ha svolto personalizzato da solo e infine si è unito ai compagni

La Gazzetta dello Sport scrive che Victor Osimhen ha saltato la prima parte di allenamento del Napoli, questa mattina, a Castel Volturno.

“Il Napoli ha iniziato ad allenarsi al Konami training center e in campo c’è Lozano – nessuna complicazione per lui, dunque è a disposizione di Spalletti – ma non c’è Victor Osimhen”.

In un secondo momento, scrive Sportmediaset, Victor ha fatto allenamento personalizzato da solo, per poi unirsi ai compagni.

Osimhen farà di tutto per essere in campo domani, contro il Liverpool, ma ci sarà da valutare come si sente. In alternativa, il più pronto a sostituirlo è Giacomo Raspadori.

Il report dell’allenamento odierno fornito dal Napoli conferma le prime notizie trapelate:

“Lozano ha svolto l’intera sessione in gruppo. Osimhen ha svolto lavoro personalizzato in palestra e campo”.