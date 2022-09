Milan-Napoli 1-2, gol di Simeone (VIDEO)

Colpo di testa vincente di Simeone dopo un cross preciso di Mario Rui. L’argentino sovrasta Tomori e batte Maignan.

Dopo il gol du rigore di Politano, al 69′ Giroud spegne gli entusiasmi dei tifosi del Napoli sugli spalti di San Siro mettendo a segno il gol del pareggio per il Milan. Ma bastano solo 9 minuti agli azzurri per tornare in vantaggio.

