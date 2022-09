Llorente: «Andrei gratis al Real Madrid pur di fare il vice di Benzema»

L’ex attaccante del Napoli si racconta a El Larguero: “L’Athletic non mi ha mai voluto cedere e quando c’è stata l’occasione la Juve è stata più veloce”

Fernando Llorente. Athletic, Juventus, Siviglia, Swansea, Tottenham, Napoli, Udinese ed Eibar. Campione del Mondo ed Europeo con la Spagna. Gli manca il Real Madrid. Tantissimo che fa in un’intervista al programma ‘El Larguero’ lo dice in tutti i modi possibili: “Al Real vado gratis. Pur di fare il vice di Benzema”.

“Le cose non sono andate come avrei voluto con l’Athletic. Dire addio al club in cui sono cresciuto dai 12 ai 28 anni. Dove mi sento come a casa”.

Llorente, che ha 37 anni, non ha intenzione di ritirarsi: “Non so cosa succederà in futuro. Voglio continuare, anche se sono stato fuori per tre mesi. Continuo ad allenarmi, cercando qualcosa che mi ecciti. In caso contrario, cercheremo qualcos’altro che mi riempia”, ha spiegato.

“Quando ho avuto l’opportunità di andare al Real Madrid, la Juventus è stata più veloce. Ogni volta che il Real Madrid mi voleva, ero sotto contratto con l’Athletic, e beh… L’Athletic non ha mai voluto lasciarmi andare, né il Real Madrid ha pagato la mia clausola rescissoria. Mi sarebbe piaciuto vestirmi di bianco. In questo momento il Real Madrid è la migliore squadra del mondo e quello che stanno facendo in Champions League è incredibile. Ogni volta che vanno lontano sono in grado di vincerla”.