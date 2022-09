Libero: Schettino uscirà dal carcere, lavorerà alla digitalizzazione del processo per la strage di Ustica

L’ex comandante della Concordia è arrivato quasi a metà della sua condanna, può chiedere le misure alternative e Rebibbia è disposta a concedergliele

Il comandante Francesco Schettino, condannato a 16 anni per la tragedia della nave da crociera Concordia, in carcere a Rebibbia con una pena di sedici anni, potrebbe uscire presto dal carcere per andare a lavorare. Libero scrive che ha maturato il termine per chiedere le misure alternative già da prima dell’estate e che il penitenziario romano sembra

intenzionato ad acconsentire. Si occuperebbe di digitalizzare i documenti dei processi sulle stragi, come quella di Ustica.

“È proprio la direzione di Rebibbia che avanza la proposta: potrebbe uscire, Schettino. Quantomeno nelle ore lavorative. Potrebbe accedere alla Discoteca di Stato, che è un archivio dei beni sonori e audiovisivi del Paese, potrebbe occuparsi della digitalizzazione dei processi, degli altri processi, in particolare quello di Ustica. Potrebbe, insomma, «dare il suo contributo alle istituzioni». “È arrivato quasi a metà della sua condanna, Schettino. Ha superato il terzo di tempo che dovrebbe relegarlo in gattabuia. È una sua facoltà mettersi a disposizione per questo genere di impieghi”.