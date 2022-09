L’Equipe: Keylor Navas al Napoli è saltato per meno di 500mila euro

L’Equipe torna sull’affare sfumato Keylor Navas definito “uno dei file caldi dell’estate PSG”.

Desideroso di non ripetere il turnover della scorsa stagione, il club ha annunciato all’inizio dell’estate a Keylor Navas che Gianluigi Donnarumma sarebbe stato il titolare. In un primo momento, il costaricano (35 anni) ha dichiarato di voler rimanere e di accettare la concorrenza, poi ha deciso di lasciare il club.

L’Equipe entra nel dettaglio:

Legato al Psg fino al 2024 con uno stipendio mensile di quasi 1 milione lordo, si è accordato con il Napoli per un contratto triennale (quindi con lo stipendio di due anni spalmato su tre, ndr) ma nel finale l’operazione è fallita per meno di 500mila euro sull’intera transazione. Il Napoli gli ha offerto complessivamente un milione e mezzo in meno rispetto al Psg, Navas ha accettato di rinunciare a un milione e sperava che il club parigino mettesse i 500mila euro restanti. Ma Antero Henrique è rimasto irremovibile e Navas è rimasto. Lasciando a Christophe Galtier l’incarico di gestire la convivenza con Donnarumma…