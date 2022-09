La Fia sta verificando se la Red Bull abbia speso soldi oltre i limiti la scorsa stagione. Possibile una penalizzazione in classifica

C’è un piccolo “caso” in Formula 1, un possibile casino. Alla vigilia del Gp di Singapore che potrebbe già regalare aritmeticamente il Mondiale a Max Verstappen, la Fia sta verificando se la Red Bull (assieme ad altri team) abbia o meno sforato il budget cap, spendendo soldi che non avrebbe potuto spendere, la scorsa stagione. Stagione, ricordiamo, che si concluse con la vittoria del Mondiale all’ultimo giro dell’ultima gara, con Hamilton beffato proprio dall’olandese.

Ovviamente ora è la Mercedes che punta il dito contro Red Bull. Toto Wolff al solito non l’ha mandata a dire: “Le regole finanziarie devono essere uguali per tutti. Si parla di milioni di dollari, la differenza tra vincere e perdere. Siamo preoccupati, il regolamento era molto chiaro. E non riguarda solo la stagione 2021, ma anche quella in corso e la 2023, visto che la macchina per la prossima stagione è già pronta. Se sappiamo di poter spendere 5 milioni in più senza subire una grossa penalità allora lo facciamo“.

Ma soprattutto alla finestra c’è la Ferrari. Che ha Leclerc lontantissimo dalla veta, a meno 116 punti, ma che a questo punto spera che arrivi una penalizzazione in classifica in grado di riaprire quanto meno uno spiraglio sulle sorti del campionato. Difficile, quasi impossibile. Ma la burocrazia mostruosa che comanda la Formula 1 ha già dato dimostrazione di poter fare tutto e il contrario di tutto.

Aspettando che la Fia si pronunci, gli scenari di ricaduta ipotizzabili sono due: alla Red Bull potrebbe semplicemente essere inflitta una multa corposa, oppure potrebbe essere penalizzata in classifica con una sottrazione di punti che riaccenderebbe le braci di un Mondiale già spento.