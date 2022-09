Klopp: «Se penso che Napoli sia pericolosa? Mica ci vivo. Non sapete proprio cosa chiedere»

In conferenza: «Credo che stiate cercando un titolo, ma io non sono qui per darvi titoli, voglio solo andare a concentrarmi sulla partita»

Nella conferenza stampa tenuta alla vigilia di Napoli-Manchester, il tecnico del Liverpool, Jurgen Klopp, ha risposto anche ad una domanda sulla pericolosità di Napoli. Gli è stato chiesto se trova la città pericolosa, appunto, in virtù degli avvertimenti dei Reds ai propri tifosi: attenzione a rapine, furti e aggressioni. Klopp, giustamente, ha risposto che uno che non vive a Napoli non può certo sapere se è una città pericolosa e ha evidenziato che evidentemente i giornalisti cercano un titolo, non sanno cosa chiedere.

Trova Napoli pericolosa? Il vostro club sui social ha messo in guardia i tifosi sui pericoli in città, lei che idea ha?

“Credo che lei stia cercando dei titoli, lei è di Napoli? Pensa sia pericolosa? Io non lo so, non ci vivo, io vengo protetto con la scorta, ho la sensazione che lei non sappia cosa chiedermi. Lei sa a cosa era riferito? C’è il rischio per gli scontri tra i tifosi, ma io non conosco la città, non ci vivo, non sono qui per darvi titoli, io vorrei solo andare in albergo e concentrarmi sulla partita. Voi non sapete cosa chiedermi”.