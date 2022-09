“Il Napoli non mi è piaciuto”. “Pensavi di giocare contro la Juve Stabia?”

Dialogo su Milan-Napoli. “Il primo tempo doveva finire 2-0 per loro”. “Il Napoli invece ha subito senza disunirsi. L’anno scorso questa partita l’avremmo persa”

Cesare – Caro Guido vittoria importante del Napoli a San Siro di quelle che valgono sei punti contro una diretta concorrente per i piani alti della classifica. Anche se dobbiamo dire che il Milan meritava sicuramente il pareggio. Ti devo dire che la prova era si durissima ma il Napoli ieri non mi è piaciuto. Nel primo tempo si è fatto letteralmente schiacciare dagli avversari e se la prima frazione di gioco fosse finita almeno 2-0 per il Milan non avremmo potuto dire niente.

Guido – Io non sono così negativo. Tutt’altro. Mica potevamo pensare di andare a giocare a Milano senza subire. Il Napoli invece ha subito senza disunirsi. Ed a un certo punto ha preso il controllo del match con Lobotka e Anguissa saliti in cattedra. L’ anno scorso avremmo perso l’incontro. Insomma ho visto una squadra matura. E anche fortunata. Ma senza fortuna non si va da nessuna parte.

Cesare – Si ma ho sentito troppe fanfare e bisogna rimanere con i piedi per terra, senza quelle due traverse a portiere battuto avremmo commentato un’altra partita. Mi ha colpito che nel primo tempo con troppa facilità ci hanno aggrediti fisicamente, sempre primi sulle seconde palle, riconquista immediata del pallone, i nostri centrocampisti imbrigliati e incapaci di fare gioco. E non avevamo la forza di ripartire e solo Meret con una serie di interventi strepitosi e le traverse ci hanno salvato.

Guido – Ripeto i nostri centrocampisti hanno subito per una parte dell’incontro ma senza mai smarrirsi fino a prendere le redini del gioco. Ma che pensavi di giocare contro la Juve Stabia? Meret lo avevamo spesso criticato, a ragione, ma non avevamo mai messo in dubbio i suoi mezzi tecnici, avevamo posto dei dubbi sulla sua sicurezza nel ruolo e ti devo dire che sicuramente in una condizione difficile ci ha smentito.

Cesare – E siamo contenti perché è giovane e a differenza delle alternative cercate in estate potrà essere il portiere del Napoli per molti anni. Tornando alla partita hai ragione che nel secondo tempo siamo entrati con un piglio diverso, grazie anche al Milan che non è entrato in campo con la stessa aggressività, e abbiamo dominato nei primi 10 minuti che ci hanno portato al rigore e al vantaggio. Ma è da considerare che dopo il pareggio del Milan e l’ottima reazione con il gol del vantaggio di Simeone, poi abbiamo sofferto troppo nel finale dove il Milan ha avuto altre occasioni e ha preso una seconda traversa clamorosa a portiere battuto.

Guido – A proposito del rigore ti devo dire che secondo me con i rigori abbiamo un problema. Si è capito che i due rigoristi sono Zielinski e Politano. Zielinski si è messo da parte dopo i due traumatici rigori di fila sbagliati con i Rangers.

Cesare- Infatti Politano ne ha si segnati due, ma con un grande rischio. In Scozia il tiro non era stato irresistibile e per poco il portiere non glielo aveva parato, ieri il portiere del Milan aveva quasi addirittura bloccato un tiro mediocre che per nostra fortuna gli è passato sotto la pancia. Qui Spalletti dovrà capire il da farsi. E poi ti volevo chiedere che ne pensavi dell’entrata in campo di Zerbin.

Guido – Spalletti secondo me ha fatto la scelta giusta. Zerbin era l’uomo giusto. Purtroppo Theo lo ha preso di infilata a freddo prima che entrasse in partita . Ma il ragazzo è molto forte, vedrai.

Cesare – Il tecnico con l’uscita obbligata di Politano ha pensato più a coprire il lato di Theo mettendo il ragazzo che ha maggiori capacità difensive rispetto a Lozano. Ma Zerbin è stato un disastro, non solo facendo una serie di errori tecnici regalando più volte la palla al Milan, ma è stato letteralmente mangiato da Theo e non solo al gol del pareggio del Milan. E pure lui era fresco e il milanista a fine partita. Se avesse fatto questa prestazione Politano o Lozano li avremmo massacrati.

Guido – Mi sembra eccessivo parlare di disastro. Il ragazzo ha avuto il merito di non perdersi ed ha anche fatto belle cose. Ma lo volete capire che giocavamo in casa dei campioni d’Italia ? Qualcuno potrebbe dire che sarebbe stato meglio mettere Lozano perché in realtà Theo si è letteralmente scatenato quando non ha avuto più la preoccupazione di guardare Politano. Ma se poi Spalletti avesse inserito Lozano, reduce da un infortunio, o Elmas, che abbiamo sempre criticato alto a destra, e il Milan avesse segnato avremmo detto che sarebbe stato meglio mettere Zerbin che ben aveva fatto in quel ruolo subentrando nella partita precedente.

Cesare – Altra considerazione va fatta con Raspadori. Secondo me è la seconda partita in cui ha dimostrato di avere difficoltà a sostituire Oshimen a centravanti. Soffre troppo la marcatura, ha difficoltà spalle alla porta, non dà profondità e tende a nascondersi e a giocare lontano dall’area. Chiaramente dovrà trovare spazio per giocare, anche per fare turnover, anche se al momento lo vedo difficile da collocare perché rende meglio come seconda punta spostato sulla sinistra ma quello è il lato di Kvara. Ma ti devo dire che contro il Milan, partita dove non devi pensare al turnover ma schierare la migliore squadra possibile, avrei fatto giocare titolare Simeone più adatto al ruolo. Comunque questo è un bel problema che Spalletti dovrà risolvere.

Guido – Cesare il Napoli ha dimostrato compattezza e coesione e ha vinto una partita durissima con buone prove dei due centrali difensivi e grandissima partita, oltre che di Meret anche di Mario Rui e Politano e con Kvara che è sempre determinante e decisivo. Il georgiano è l’uomo decisivo in questa squadra . Bisogna prendersi da questa partita oltre che i tre punti l’insegnamento di come reagire quando ci aggrediscono e l’entusiasmo che inevitabilmente fa da spinta alla squadra.

Cesare – Ma allo stesso modo non dobbiamo esaltarci e dobbiamo pensare ai prossimi incontri. Spalletti sicuramente saprà fare da pompiere in un ambiente gasato a mille.

LE SENTENZE

Meret- Cesare: strepitoso; Guido: ottimo

Di Lorenzo- Cesare: sufficiente; Guido: buono

Mario Rui- Cesare: grande partita; Guido:ottimo

Rrahmani- Cesare: buono; Guido: buono

Kim- Cesare: buono; Guido:ottimo

Anguissa- Cesare: sufficiente; Guido:buono

Lobotka- Cesare: buono; Guido: ottimo

Zielinski- Cesare: sufficiente; Guido: buono

Politano- Cesare: fortissimo; Guido: eccellente

Kvara- Cesare: sempre determinante; Guido:fantastico

Raspadori- Cesare: mediocre; Guido: deludente

Simeone- Cesare: buono; Guido: ottimo

Zerbin- Cesare: insufficiente; Guido: sufficiente