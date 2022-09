Il Messaggero: c’è ancora da mangiare pane duro, per la Lazio, prima di arrivare alle vette del Napoli

Il Napoli è una “squadra formidabile, solida in ogni reparto, con un’arroganza tecnica e una consapevolezza che la Lazio per ora non può raggiungere”.

Il Napoli visto ieri all’Olimpico è troppo per questa Lazio. E’ il succo del pezzo che Il Messaggero dedica a Lazio-Napoli 1-2, a firma di Andrea Sorrentino.

“C’è ancora da mangiare pane duro, per la Lazio, prima di arrivare a certe vette. Il Napoli, ad esempio, si è rivelata una montagna troppo alta, per ora. Anzi, quella di Spalletti si è dimostrata una squadra formidabile, solida in ogni reparto e con un’arroganza tecnica, oltre che una consapevolezza delle proprie qualità, che la Lazio per ora non può raggiungere. Logica la sconfitta, il 2-1 dolorosamente forse troppo stretto per il Napoli, ma meglio guardare avanti. E’ stata una piccola lezione, di quelle che forse servono, anche se la Lazio esce piena di rabbia dal campo, per via di un rigore non concesso”.

La splendida azione dell’1-0 biancoceleste è stata l’unica degna di nota per la formazione di Sarri, che ha tenuto finché il Napoli giocava con dribbling e cross, ma quando il Napoli ha iniziato ad alzare il pressing non c’è stata più storia.

Per non parlare dell’apporto di Kvaraskhelia.

“Sale di tono anche Kvaratskhelia che comincia a danzare col pallone, del resto è georgiano come il mitico ballerino Balanchine”.

Poi il raddoppio di Kim e via. La Lazio non è riuscita a sfruttare nemmeno la rabbia per il rigore non concesso per il fallo di Mario Rui su Zaccagni.

“Nel finale sugli assalti laziali la gara si apre, e si slabbra, ma il Napoli rimane dritto come un fuso intorno alla sua monumentale difesa: da scudetto, come l’attacco e tutto il resto”.