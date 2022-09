Il Guardian esalta ten Hag: dopo le due sconfitte iniziali ha cambiato marcia, ora sembra Re Mida

A proposito di gestione umana, il Guardian pone l’accento su tre casi gestiti alla grande dal tecnico: Ronaldo, Eriksen e Rashford

Adesso ten Hag è l’allenatore con il tocco di Re Mida. Così scrive il Guardian. In quattro giornate è cambiato tutto. Aveva cominciato con due sconfitte, poi il filotto: quattro vittorie, ora il Manchester United è a tre punti dalla vetta. E ci sono importanti margini di miglioramento.

Dietro l’ascesa del Manchester United – scrive il Guradian – ci sono le scelte giuste di Ten Hag, le grandi decisioni. E ora si gode la fortuna che deriva dall’essere coraggiosi. È la sua gestione umana sta notevolmente migliorando la rosa.

A proposito di gestione umana, il Guardian pone l’accento su tre casi: Ronaldo, Eriksen e Rashford.

Su Rashford, il Guardian fa notare che l’attaccante ha già fatto tre gol e due assist in campionato in sei presenze. Rispetto ai suoi miseri quattro gol e due assist in venticinque partite la scorsa stagione, c’è una differenza abissale. Ten Hag ha intuito che Rashford aveva bisogno di sicurezza, e ha scommesso sulle caratteristiche dell’inglese, a cui in termini di fisicità, ritmo, forza e pericolosità non manca nulla – almeno allo stato grezzo – per fare l’attaccante moderno.

Su Ronaldo, Ten Hag ha mantenuto una posizione coerente: pubblicamente ha sempre dichiarato che Cristiano è una risorsa e che non era in vendita. Le tre vittorie consecutive danno valore alla sua posizione, con il portoghese subentrante “d’impatto”, capace di creare disordini solo con la sua autorevolezza. Oggi, nessuno si permette contestazioni.

Su Eriksen, il Guardian riferisce che molti avevano dubbi su una coesistenza con Bruno Fernandes. Ten Hag sta dimostrando che non è così. Utilizza il danese in una posizione più arretrata, libero di dar vita ai suoi passaggi hollywoodiani. La sua qualità rende armonioso il gioco dello United.

Tre potenziali casi gestiti alla grandi.