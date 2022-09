Ibra in versione condottiero romano: le prime immagini del prossimo “Asterix e Obelix” 

Il film di Guillaume Canet sarà nelle sale a febbraio con un cast d’eccezione. Il giocatore del Milan interpreta i panni del centurione preferito di Cesare

Questo pomeriggio è stato finalmente svelato il trailer ufficiale di “Asterix and Obelix: The middle empire”, film di Guillaume Canet che uscirà nelle sale il 1° febbraio 2023. Il cast è d’eccezione: Vincent Cassel nei panni di Cesare, Marion Cotillard come Cleopatra, Gilles Lellouche iche interpreta Obelix e anche Zlatan Ibrahimovic. Il calciatore svedese del Milan viene rappresentato in armatura, nei panni del centurione preferito di Cesare, come un vero e proprio condottiero, alla guida dell’esercito romano. Lui stesso ha rilanciato il trailer sui social con la scritta: “Viva la Francia”.

