Gol annullato a Milik, Caressa: «immagini clamorose, Candreva terrebbe in gioco Bonucci di 50 cm.»

Se così fosse il gol sarebbe stato valido. Caressa: «sarebbe il più clamoroso errore da quando c’è il Var. Non può portare alla ripetizione del match»

Juventus-Salernitana è stata una partita soporifera fino al 90esimo dopodiché è successo di tutto. La Salernitana stava vincendo 2-1, poi la Juve ha pareggiato con Bonucci e infine ha segnato il 3-2 con Milik che si è tolto la maglia e si è beccato la seconda ammonizione e quindi è stato espulso. Il gol però è stato annullato per fuorigioco di Bonucci che è stato considerato in posizione attiva anche se non ha toccato il pallone.

Allegri a Dazn ha dichiarato che però sull’angolo Candreva potrebbe tenere in gioco Bonucci ma non si trovano le immagini. La foto della posizione di Candreva ha cominciato a circolare su Twitter. Caressa a Sky ha recuperato l’immagine da cui Candreva sembrerebbe tenere in gioco Bonucci. Caressa dice: «Sono immagini clamorose, Candreva terrebbe in gioco Bonucci di mezzo metro. Ricordiamo che il nostro non è il Var ufficiale. Sono 50 centimetri, sarebbe il più clamoroso errore da quando c’è il Var».

«Immagini che a Lissone – alla centrale per il Var – non avevano subito a disposizione. Perché rientra tra i cosiddetti scarichi del Var. Ma al momento della decisione dell’annullamento del gol a Milik non avevano le immagini con Candreva. Si sono persi un giocatore, è inammissibile. Rocchi sarà furibondo, mina la credibilità della tecnologia utilizzata dagli uomini. Secondo me arriveranno sanzioni importanti, servono sanzioni definitive».

Caressa aggiunge che non può essere considerato errore tecnico che porta alla ripetizione della partita. Perché l’errore del Var non può essere considerato errore tecnico e quindi non può portare alla ripetizione della partita.