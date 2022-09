Gazzetta: dopo il “caso Pogba” ecco il “calvario Di Maria”: sott’accusa la gestione della Juventus

Una bancarella del torrone a Torino? Il quotidiano scrive di ombre tra stop e forzature. Dopo il tira-e-molla del francese, che tornerà nel 2023

Pogba e Di Maria. Un’estate tutta così. Con Pogba e Di Maria la Juve ha preso due campioni, “ha fatto il salto di qualità”. Poi l’anagrafe ci ha messo poco presentare il conto. E ora che Pogba è diventato un “caso” – “mi opero, non mi opero, vabbé mi opero: ci vediamo a gennaio”, ecco che in casa Juve la grana raddoppia. La Gazzetta dello Sport dedica un approfondimento sul “calvario di Di Maria” tra “stop, rientri e forzature”. E’ il titolo, e parla da solo.

Più che di retroscena è un pezzo che ripercorre le “tappe” di questa “falsa partenza”. Le virgolette sono tutte della Gazzetta. E nella cronologia dei fastidi e degli infortuni dell’argentino si legge chiara una malagestione del giocatore fragile.

“Fermatosi alla prima giornata per un problema muscolare già comparso nei giorni precedenti, dopo aver provato a forzare il rientro una settimana fa adesso il tassametro dei suoi guai all’adduttore della coscia sinistra si avvicina pericolosamente al mese di durata, col serio rischio di scavallarlo”.

Il guaio Pogba è ancora caldo: la terapia conservativa ha fatto perdere, dicono i medici, quaranta giorni alla Juve. La vicenda di Di Maria non è dissimile, pur con infortuni molto diversi.

“I numeri sono spietati per dire quanto sia mancato ai bianconeri: nei minuti in cui ha giocato, che sono stati solo 147 su 540 complessivi, il 27,2%, sono arrivati il 62,5% dei gol segnati dalla Juventus, 5 sugli 8 segnati in queste prime sei partite stagionali. Un impatto evidente, ma è evidente anche quanto poco si sia visto: in metà delle partite non è stato neanche convocato, delle tre che ha giocato non ha mai giocato i 90 minuti anzi non è neanche andato oltre i 66”.

La Gazzetta parla di “partenza forse non falsa ma sicuramente strozzata”. E imputa ad Allegri e allo staff medico di averlo buttato in campo troppo frettolosamente, senza farlo recuperare adeguatamente. Gli hanno fatto fare la rifinitura prima del Psg e poi l’hanno fermato di nuovo.

Secondo la Gazzetta dovrebbe saltare la Salernitana ma anche la doppia sfida col Benfica, “e a quel punto resterebbe solo la partita di Monza prima della sosta delle nazionali, con Di Maria già convocato dall’Argentina”.

“Non sono i tempi di Pogba, ma è un’assenza pesante”. “Se non c’entra il logorio dell’età, inevitabile che qualche ombra si allunghi sulla sua gestione“, chiosa la Gazzetta.