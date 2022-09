CorSport: se Candreva davvero teneva in gioco Bonucci, il Var sarebbe da chiudere 

Bonucci non sembra impattare sul gioco. La chiamata di Banti è stata al limite e la decisione di Marcenaro frettolosa

Il Corriere dello Sport torna sul gol annullato a Milik, ieri, in Juventus-Verona. Una dinamica ancora poco chiara, perché le immagini non chiariscono l’accaduto. Solo Sky ha chiamato in causa le immagini che mostrano che Candreva teneva in gioco Bonucci.

“La catena di errori nel finale (la rissa brutta cosa, incapace di sedarla prima dell’OFR) rovina una partita che il giovane, giovanissimo (troppo?) Marcenaro, sul quale Rocchi punta (e punterà, la coerenza non dovrebbe essere un’opinione, ma all’Aia tutto può succedere) stava portando a casa senza errori”.

Sulla dinamica del gol:

“C’è Bonucci che ha la gamba destra in fuorigioco. Va verso il pallone (senza toccarlo) ma non sembra impattare su Daniliuc che anzi lo trattiene per la maglia, né su Sepe che quando riatterra sul saltino ha già il pallone alla sua sinistra e guarda solo quello. Al limite la chiamata di Banti (l’offside lo può valutare solo l’arbitro), frettolosa la decisione di Marcenaro. C’è poi l’ipotesi (le immagini a disposizione non lo chiariscono al 100%) che Candreva (andato sull’angolo) possa tenere in gioco tutti: Sky ha misurato, siamo a 3,42 metri contro 2,90 di Candreva. Sarebbe un buco clamoroso, il Var non è infallibile, da chiudere tutto!”.