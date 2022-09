CorSport: Lozano ha smaltito l’influenza e ha lavorato da solo a Castel Volturno

Spalletti dovrà testare il recupero del Chucky dal vivo. Per il Milan testa a testa Simeone-Raspadori. La certezza è Kvaratskhelia

In vista della formazione che Spalletti schiererà a San Siro contro il Milan, arrivano alcuni aggiornamenti dall’edizione odierna del Corriere dello Sport. In particolare, si scrive del recupero del Chucky Lozano. Il messicano, com’è noto, non è stato convocato per la partita di Champions coi Rangers. Il motivo alcuni sintomi para influenzali.

Per quel che riguarda il tridente, invece, la prima valutazione sarà relativa a Lozano: il Chucky ha smaltito l’influenza che lo ha escluso dalla trasferta di Glasgow e ha lavorato in sede in solitudine, ma è ovvio che Spalletti dovrà testarne il recupero dal vivo. Riflessioni anche sul centravanti che dovrà sostituire l’infortunato Osimhen: il solito testa a testa Simeone-Raspadori. L’unica certezza? Kvaratskhelia.