Repubblica: Scaroni sarà il nuovo ad di Milano-Cortina, ma senza lasciare il Milan

Il presidente del Milan, Paolo Scaroni, sarà il nuovo amministratore delegato di Milano-Cortina. Lo scrive Repubblica. Mario Draghi formalizzerà la decisione a ore.

“Scaroni è il nome che ha scelto come nuovo ad, dopo la fine dell’amministrazione Novari. Uomo legatissimo all’universo bancario – è deputy chairman di Rotschild – e top manager dei colossi di Stato dell’energia, da Enel a Eni, ora anche uomo di sport, visto che è presidente del Milan targato Elliott. Tra Scaroni eDraghi esiste un rapporto saldissimo vecchio di decenni: la fiducia del capo del governo è assoluta, un profilo che deve sembrare al premier una garanzia. Conosce il progetto, visto che era nella delegazione italiana che nel 2019 vinse per ospitare i Giochi invernali. E, da amministratore delegato di Eni, si spese per la candidatura”.