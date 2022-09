Corsera: il congresso del Partito comunista cinese farà accelerare la vendita dell’Inter

L’aumento di capitale di 100 milioni, il bilancio in rosso, il futuro dell’Inter. Ne scrive il Corriere della Sera:

Le notizie che arrivano dal Cda possono portare una leggera ventata positiva, assieme alla proprietà cinese punta a mantenere l’Inter competitiva al massimo livello, dopo aver immesso più di un miliardo di euro in sei anni, venendo frenata bruscamente dalla pandemia e soprattutto dal diktat della politica cinese nei confronti degli investimenti sul calcio estero, che sarà probabilmente confermato nel congresso del Partito comunista cinese che inizierà a metà ottobre e che potrebbe far ulteriormente accelerare la ricerca di un investitore per l’Inter, visto che, come anticipato dal Sole24ore, dopo il mandato alla banca d’affari Goldman Sachs, la proprietà nerazzurra avrebbe affidato un secondo incarico a Raine Group, la stessa banca che ha curato nei mesi scorsi la vendita del Chelsea a Todd Boehly.