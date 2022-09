Non solo Goldman Sachs, per la cessione l’Inter si affida anche alla banca che ha venduto il Chelsea

L’Inter ha dato mandato alla banca statunitense Goldman Sachs di cercare un acquirente per il club, ma secondo quanto scrive Il Sole 24 Ore, ci sarebbe anche un altro advisor incaricato dai nerazzurri, si tratta di un’altra banca, anche statunitense, la Raine Group.

“La novità ora giunge sull’asse Londra-Nanchino-New York. Secondo indiscrezioni, infatti dopo il mandato alla banca d’affari statunitense Goldman Sachs (anticipato dal Sole 24 Ore lo scorso 18 agosto) ora la famiglia Zhang avrebbe affidato un secondo incarico: alla banca d’affari statunitense Raine Group, specializzata in media, telecom, sport e tecnologia, la stessa che ha ceduto qualche mese fa il Chelsea del miliardario russo Roman Abramovič a a un gruppo di investitori: cioè il magnate Todd Boehly e il Clearlake Capital Consortium. Il passaggio per l’Inter sembra chiaro e finalizzato alla ricerca di un investitore. Infatti Goldman Sachs è la banca storicamente vicina alla famiglia Zhang e a Suning, mentre l’incarico a Raine Group potrebbe essere interpretato come un passaggio successivo. La banca d’affari americana, che ha sedi a New York, San Francisco, Los Angeles, London, Shanghai e Mumbai, ha infatti un importante «track record» nel calcio, dopo aver lavorato sulla vendita del Chelsea, ma anche sul Manchester City”.