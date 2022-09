CM.com: Milan-Napoli, Origi non ha smaltito il problema muscolare, probabile il forfait

Pioli in difficoltà. Rebic soffre di una piccola ernia in fase di risoluzione, le sue condizioni saranno valutate quotidianamente

Secondo quanto scrive Calciomercato.com, il Milan si presenterà all’appuntamento di campionato contro il Napoli privo di Leao ma anche di Origi, che avrebbe dovuto sostituire il portoghese, squalificato. Assente anche Rebic per un’ernia in via di risoluzione ma da monitorare.

“Il problema che sta costringendo Ante Rebic ai box è più serio del previsto: secondo quanto appreso da Calciomercato.com, l’attaccante croato soffre di una piccola ernia in fase di risoluzione. Al momento non è previsto un intervento chirurgico ma le sue condizioni saranno monitorate quotidianamente. Brutte notizie arrivano anche sulle condizioni di Divock Origi: l’ex Liverpool non ha ancora smaltito il problema muscolare accusato nell’immediata vigilia dell’ultima partita contro la Sampdoria. Il suo forfait contro il Napoli è pressoché scontato”.