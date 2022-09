Cassano ancora contro Allegri: «Arthur al Liverpool, l’Italia è un Paese di incapaci e di mediocri»

Su Instagram. «Bisogna guardarsi allo specchio e sputarsi negli occhi. Per Allegri non era giocatore, va in una delle squadre più forti al mondo»

Cassano continua la sua campagna contro Allegri. Su Instagram parla di Juve-Spezia.

«Ieri ho visto Juve-Spezia e la Juve ha aperto i conti con un grandissimo gol, il secondo su punizione, bellissimo, di Vlahovic. Però poi fino al gol di Milik c’è stato anche stato qualche fischio. La Juve continua a non giocare bene. Non è che ce l’ho con la Juve o con Allegri, ma il problema che Allegri deve capire che la Juve non può giocare così. Lui ha detto che «non bisogna essere bellini ma vincere», lui allena alla carlona…»

Poi rincara la dose sul suo pupillo Arthur, vicino al Liverpool.

«Una cosa gravissima: Arthur. Per Allegri non era giocatore, non era buono, non lo teneva in considerazione. Oggi è andato al Liverpool. Il Liverpool è una delle squadre più forti al mondo con uno degli allenatori più forti della storia del calcio. Ci sarà un motivo se il Liverpool e Klopp vogliono Arthur e lo prendono? Cosa significa? Che in questo paese di incapaci e di mediocri bisogna iniziare a guardarsi allo specchio e sputarsi negli occhi»