Caro Mancini, ci sono anche italiani che giocano in Europa come il “friulano” Rupil nel Mainz

POSTA NAPOLISTA – Ci sono stranieri da noi ma anche italiani in Europa. Rupil ha la doppia nazionalità (la madre è friulana), è nel giro dell’Under 21 del Lussemburgo

Cari Napolisti, ho appena letto un articolo che riporta le dichiarazioni di Oscar Damiani, professionista che stimo moltissimo e che riprende il discorso lanciato dal ct Roberto Mancini sulla carenza di giovani da lanciare in Nazionale: troppi stranieri in Italia, dicono.

Mi trovo, in questo caso, in totale disaccordo sia con Damiani che con Mancini (pure meritevole di grande stima): ci sono tanti stranieri in Italia, è vero, ma abbiamo anche tanti giovani italiani che nascono, crescono e giocano all’estero; è l’Unione Europea, bellezza.

Posso, ad esempio, fare io stesso un nome: Timothé Rupil, centrocampista del Mainz (squadra di Bundesliga), attualmente nel giro della Nazionale lussemburghese Under 21: Rupil ha 19 anni e doppia nazionalità (la madre è friulana), perché ad esempio nessun membro dello staff di Coverciano viene a monitorare i progressi di un ragazzo così?

Poi magari non lo si ritiene all’altezza, e questo è un altro discorso che lascio ai tecnici veri, ma almeno si è andati a cercare risorse laddove non si riteneva ve ne fossero, e si è data un’opportunità ad un giovane che comunque qualcosa la sta dimostrando (19 anni in Bundesliga, gran traguardo!); senza contare che, secondo il calcolo delle probabilità, qualcosa comunque la si troverà sempre, non si può pensare che tutti i giovani italiani cresciuti fuori dal Belpaese siano scarsi.

Saluti,

Alessandro Maria Esposito