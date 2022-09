Arrivabene: «Pogba? Le decisioni sono state condivise, quando si deve andare sotto i ferri ci si pensa»

Ai microfoni di Sky, prima di Psg-Juventus, primo impegno dei bianconeri in Champions League, l’amministratore delegato della Juventus, Maurizio Arrivabene.

Su Pogba:

«Non voglio guardare al passato e fare polemica, le decisioni vengono prese insieme, si è tentata la terapia conservativa, ovviamente oggi non ci troviamo nelle condizioni ideali né per noi né per lui, dobbiamo solo augurarci un rientro rapido. Non è il tempo perso la questione, la questione è che quando una persona si deve far mettere i ferri addosso ci si parla. Lui conosce l’opinione del club, noi la sua, la rispettiamo, ora bisogna voltare pagina e guardare avanti»